تقرير: الولايات المتحدة أبلغت تركيا أن إسرائيل لا تريد رحيل الأسد

أبلغ مسؤولون من الولايات المتحدة تركيا في بداية الشهر أن إسرائيل لا تريد أن يخسر الرئيس السوري بشار الأسد السلطة في البلاد - جاء هذا وفق ما ادعى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة أجراها اليوم (الأحد) مع قناة الحدث الاخبارية السعودية .

وقال فيدان: "إن إسرائيل لم ترغب قط في رحيل بشار. وحتى بعد بدء انقلاب المعارضة، أخبرنا الأمريكيون أن إسرائيل لا تريد رحيل بشار - حتى اليوم الأخير".

وزعم وزير الخارجية التركي أيضًا أنه خلال زيارة لتركيا في عام 2016، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن الحكومة أن واشنطن تعارض الإطاحة بالأسد. وقال فيدان: "أخبرنا أن الولايات المتحدة لا تريد رحيل بشار". "لقد فهمنا أن هذا ليس موقفه حقًا، بل موقف إسرائيل".