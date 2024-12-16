تقرير: الولايات المتحدة أبلغت تركيا أن إسرائيل لا تريد رحيل الأسد

قال وزير الخارجية التركي في مقابلة إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد سقوط نظام الرئيس - حتى اليوم الأخير من الانقلاب • وادعى أيضًا أن بايدن صرح بذلك أيضًا خلال زيارة في عام 2016

i24NEWS
i24NEWS
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بشار الأسد - ارشيف
بشار الأسد - ارشيفAP

أبلغ مسؤولون من الولايات المتحدة تركيا في بداية الشهر أن إسرائيل لا تريد أن يخسر الرئيس السوري بشار الأسد السلطة في البلاد - جاء هذا وفق ما ادعى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة أجراها اليوم (الأحد) مع قناة الحدث الاخبارية السعودية .

وقال فيدان: "إن إسرائيل لم ترغب قط في رحيل بشار. وحتى بعد بدء انقلاب المعارضة، أخبرنا الأمريكيون أن إسرائيل لا تريد رحيل بشار - حتى اليوم الأخير".

وزعم وزير الخارجية التركي أيضًا أنه خلال زيارة لتركيا في عام 2016، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن الحكومة أن واشنطن تعارض الإطاحة بالأسد. وقال فيدان: "أخبرنا أن الولايات المتحدة لا تريد رحيل بشار". "لقد فهمنا أن هذا ليس موقفه حقًا، بل موقف إسرائيل".

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