الأمم المتحدة: تعيين إيران في هيئة معنية بحقوق المرأة، وانتقادات من منظمات غير حكومية

أثار تعيين إيران في هيئة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بسياسات حقوق المرأة وحقوق الإنسان انتقادات واسعة، لا سيما من منظمة "يو إن ووتش" غير الحكومية. ودعت المنظمة الدول الديمقراطية إلى توضيح موقفها من هذا التعيين، الذي تم في إطار لجنة البرامج والتنسيق التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قُدِّم ترشيح إيران ضمن قائمة إقليمية دون معارضة رسمية، ما أدى إلى إقراره إجرائياً دون تصويت تنافسي. ومع ذلك، كان بإمكان الدول الأعضاء الاعتراض على هذا التعيين أو طلب إجراء تصويت، وهو ما لم يحدث.

إلى جانب إيران، عُيِّنت الصين وكوبا والسعودية أيضاً للمشاركة في هيئات معنية برصد أو تنسيق قضايا حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أعربت "يو إن ووتش" عن قلقها إزاء الدور الموكل إلى هذه الدول. ووفقاً لهذه النتائج، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أبدت معارضة رسمية داخل الهيئة المعنية، بحجة أن بعض الدول لا تستوفي المعايير المطلوبة لهذا النوع من المناصب. من جانبها، دعت المنظمة غير الحكومية العديد من الدول الغربية - بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا - إلى توضيح أسباب موقفها.