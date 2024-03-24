القيادة المركزية الأمريكية : الحوثيين يهاجمون ناقلة نفط صينية في منطقة البحر الأحمر

قامت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) بتحديث الأحداث في منطقة البحر الأحمر خلال اليوم الماضي، حيث أبلغت عن هجوم للحوثيين على ناقلة نفط صينية.

وبحسب البيان، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن (ASBM) على البحر الأحمر "بالقرب من" السفينة M/V Huang Pu التي تملكها وتديرها الصين وترفع العلم البنمي.

وبعد حوالي 12 ساعة، تم إطلاق صاروخ خامس مضاد للصواريخ الباليستية باتجاه السفينة M/V Huang Pu وأصدرت السفينة نداء استغاثة لكنها لم تطلب المساعدة.

وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، فإن ناقلة النفط الصينية تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، رغم وجود حريق على متنها ولكن تم إخماده خلال 30 دقيقة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "الحوثيين هاجموا السفينة MV Huang على الرغم من إعلانهم سابقًا أنهم لن يهاجموا السفن الصينية"، في إشارة إلى ما ورد سابقًا من تقارير عن جماعة الحوثي التي وعدت موسكو وبكين بأن سفنهم لن تتعرض للأذى.