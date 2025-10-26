إدارة ترامب تتقرب من السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن، هكذا أفاد مراسل الشؤون الديلوماسية في القناة العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الأحد). وتأتي هذه التصريحات في ظل المعارضة الواسعة لفكرة أن تواصل حماس أو أي جهة تمثلها السيطرة على غزة، وكذلك إعلان النوايا في اتفاق وقف إطلاق النار بشأن إقامة دولة فلسطينية.

تجري اتصالات لعقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من السلطة الفلسطينية، وهو أمر لم يحدث منذ شهر يناير\كانون ثاني الماضي، عندما التقى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع مسؤول السلطة حسين الشيخ. الهدف هو إشراك السلطة الفلسطينية في المرحلة الثانية من الصفقة. يحدث هذا بالتوازي مع التغيير الجاري في السلطة، حيث تم الإعلان رسميًا عن حسين الشيخ كوريث لأبو مازن. لقد طالبت الولايات المتحدة والدول العربية طوال الوقت أن يكون في دور أكثر قياديًا.

في غضون ذلك، وفي إطار الخطة لمنع حماس من الاستمرار في السيطرة على غزة، اقترحت مصر عليها نوعاً من التعويض، يتمثل في أن تشارك في كل ما يتعلق بإدارة رؤساء البلديات في قطاع غزة، في البلديات، وفي السلطات المحلية. نذكر أن غزة ليست فقط حكمًا مركزيًا، بل هناك أيضًا مدن، ولذلك في الاقتراح المصري يوجد لحماس دور في الإدارة البلدية للقطاع. هذا التدخل سيمنح التنظيم قوة كبيرة جدًا، ولذلك من غير الواضح إذا كانت إسرائيل ستوافق على ذلك.