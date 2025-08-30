تقرير: حماس تقتل مختار عائلة أبو سمرة أمام منزله في دير البلح

قد يعجبك أيضًا -

أفادت مصادر إعلامية في قطاع غزة عن مقتل مختار عائلة أبو سمرة في قطاع غزة أحمد فارس أبو سمرة اليوم برصاص مسلحين عند مدخل منزله في دير البلح وسط قطاع غزة ، ووفقا لمصادر في غزة فإن هؤلاء المسلحين من وحدة سهم التابعة لحركة حماس والتي تقوم باستهداف ممن تصفهم بالمتعاونين.

وفي وقت سابق من اليوم، توعدت قنوات محسوبة على حماس بالقصاص من الذين شاركوا في قتل الشرطي إبراهيم شلدان التابع لحماس، حيث شارك أبو سمرة في قتله مع آخرين في دير البلح في شهر نيسان\أبريل الماضي حيث أطلق عليه عدة رصاصات

ويعتبر أبو سمرة من المعارضين البارزين لحماس في قطاع غزة وينتقدها بشكل متواصل، ووفقا للمصادر فإن أبو سمرة عقيد في جهاز الاستخبارات التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، ومختار لأحد فروع عائلة أبو سمرة.

