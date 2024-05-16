الجيش الإسرائيلي : العثورعلى منصة إطلاق صواريخ مزودة بمقذوفات بعيدة المدى في رفح وتدميرها

أفاد الجيش الأغسرائيلي في بيان، مساء اليوم الخميس، أن "قوات الجيش الإسرائيلية عثرت في جنوب قطاع غزة في رفح على عدة منصات إطلاق صواريخ مزودة بمقذوفات بعيدة المدى، وتم تدميرها"، مضيفا أن"تم استخدام بعض هذه القاذفات في هجمات على مدن إسرائيلية في الأشهر الأخيرة"وتابع" قوات الجيش من وحدة جمع المعلومات القتالية 414، باستخدام طائرات بدون طيار، عثرت على منصات إطلاق الصواريخ ودمرتها".

وفي منطقة أخرى برفح، قال الجيش الإسرائيلي إن "القوات عثرت على موقع آخر لإطلاق الصواريخ يضم عشرات منصات الإطلاق، قبل أن يتم هدمه أيضًا. وتم استخدام الموقع أيضًا في الهجمات الأخيرة على مدن إسرائيلية، بما في ذلك الحصار الذي تم فرضه على بئر السبع الأسبوع الماضي". وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفاصيل العمليات: "تم تحديد موقع منصات إطلاق مشحونة في مزراح رفح، ومقاتلو كتيبة شاكيد يواصلون الغارات التي تستهدف المنطقة"وتابع "هذه القاذفات استخدمتها المنظمات الإرهابية في قطاع غزة وأطلقت باتجاه إسرائيل في الأشهر الأخيرة".

وسلط الجيش الإسرائيلي الضوء على دور فريق اللواء 401 القتالي التابع للفرقة 162 في قيادة الغارة شرق رفح، حيث"لعبت المقاتلات من الوحدة 414، التي تعمل تحت القيادة العسكرية 401، دورًا حاسمًا من خلال تحليق طائرات بدون طيار حددت منصات الإطلاق المحملة والجاهزة لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى على إسرائيل. ثم تم تحييد هذه القاذفات".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "البنية التحتية للإطلاق في رفح كانت مركزية ومتفرعة، وتحتوي على عشرات من قصب الإطلاق المرتبطة بالصواريخ الجاهزة للإطلاق". وأضاف أن "هذه البنية التحتية كانت نشطة في إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتم تدميرها الآن".