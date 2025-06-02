تصاعد الانتهاكات في سوريا.. هجمات مسلحة واشتباكات دامية وجرائم غامضة

تشهد الجغرافيا السورية تطورات أمنية مقلقة من حلب شمالا إلى درعا جنوبا ، تتراوح بين هجمات لمجموعات أسمتها حكومة دمشق بالمنفلتة ، وجرائم تُرتكب في مناطق يُفترض أنها تحت سيطرة كاملة للسلطات الرسمية.

في حي ركن الدين بالعاصمة دمشق، تعرّض محل لبيع المشروبات الكحولية لهجوم مسلح أدى إلى إصابة صاحبه بجروح خطيرة. فيما المحلات التجارية تهدم في إطار سياسات لم يعهدها الدمشقيون سابقا

وفي الجنوب السوري بمحافظة درعا ، تشهد مدينة الصنمين حالة توتر تطورت إلى عمليات اغتيال وحرق منازل.

وتؤكد مصادر ميدانية أن أحد أطراف النزاع يرتبط بجهاز الأمن العام، ما ساهم في تعقيد الوضع.

وفي مدينة قطنا بريف دمشق الأمن العام يعلن عن إلقاء القبض على عصابة تهريب , التي فجأة تتحول القضية إلى تحريض طائفي وهجوم على قرى مجاورة لسفوح جبل الشيخ وحصارها وقطع الطحين والمواد الغذائية عنها ....بالوقت الذي لا تزال صور ضحايا مجزرة مشقيتا في الساحل السوري ومقتل عائلة بأكملها لا تجد أي صدى لدى الدولة السورية التي لا تزال حتى اليوم لم تقرأ رسائل المجتمع الدولي جيدا بتهدئة الداخل السوري القابل للانفجار في أي لحظه