هل وحدت الحرب الإسرائيلية ضد ايران أصوات المعارضة الإيرانية؟

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تثير العملية العسكرية الإسرائيلية في ايران تساؤلات حول أهداف إسرائيلية لإسقاط النظام، وتساؤلات عن موقف المعارضة الإيرانية من الحرب، وهل تمكنت هذه الحرب من توحيد موقف المعارضة الإيرانية.

الكاتب والصحافي وعضو اتحاد الكتاب الإيرانيين يوسف عزيزي أكد خلال مداخلة مع دالية عبد الغني أن "المعارضة الإيرانية منقسمة وغير موحدة، على سبيل المثال، الملكيين التابعين لنجل الشاه محمد رضا بهلوي يؤيدون الهجوم الإسرائيلي على ايران، أما أطراف المعارضة الأخرى مثل الجمهوريين والوطنيين واليساريين يعارضون الهجوم الإسرائيلي على بلادهم، لهذا لا يوجد وحدة بموقف المعارضة الإيرانية"

وتابع عزيزي مشيرا الى أنه لا يمكن حدوث أي وحدة في صفوف المعارضة :"مجاهدي خلق والملكيين بقيادة نجل الشاه أعداء لدودين لبعضهم البعض، في حين أن اليسار والجمهوريين تعارض نجل الشاه الذي تربطه علاقة قوية مع نتنياهو ، وهو المرشح المؤيد من قبل الحكومة الإسرائيلية".