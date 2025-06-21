الجيش الإسرائيلي يغتال قائد فرع فلسطين ومسؤول كبير آخر في فيلق القدس الإيراني

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال قائدان كبيران في فيلق قدس الإيراني سعيد إيزادي وبهنام شهرياري الليلة الماضي، ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي قُتل سعيد إيزادي في شقة سرية في قلب مدينة قم. وكان ايزادي قائد فرع فلسطين، وتعتبره إسرائيل من مخططي هجوم السابع من أكتوبر وأحد مؤسسي الخطة الإيرانية لتدمير إسرائيل. في كان شهرياري القائد المسؤول عن نقل الأسلحة والأموال إلى مختلف المنظمات المسلحة الموالية لإيران في الشرق الأوسط.

فرع فلسطين في فيلق قدس الإيراني هو الجهة التي تتواصل مع حماس والجهاد الإسلامي. وهو مسؤول عن تهريب الأسلحة، ونقل الأموال، وحتى تدريب عناصر في المنظمات المسلحة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان إيزادي حلقة الوصل بين نظام الجمهورية الإسلامية وحماس، وتعتبره إسرائيل أحد مؤسسي الخطة الإيرانية لتدمير إسرائيل. وقُتل إيزادي الليلة الماضية في شقة سرية بقلب مدينة قم خلال عملية استخباراتية نفذتها مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت مصادر إسرائيلية إن ايزادي كان أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر، والوحيد الذي علم بها قبل تنفيذها. وخلال الحرب في غزة، كان إيزادي مسؤولاً أيضاً عن تشغيل قوات حماس في لبنان، وعمل على الحفاظ على حكم حماس في قطاع غزة.

في حين اغتيل بهنام شهرياري، قائد وحدة نقل الأسلحة في فيلق القدس، أثناء قيادته سيارته في غرب إيران بطائرات تابعة لسلاح الجو. عمل شهرياري لسنوات على تسليح حزب الله وحماس والحوثيين في اليمن ومنظمات مسلحة أخرى للعمل ضد إسرائيل.

بالإضافة إلى نقل الأسلحة، كان شهرياري مسؤولاً عن تحويل مئات الملايين من الدولارات سنويًا إلى منظمات مسلحة مختلفة عبر شركات وهمية وناقلي أموال. ووفقًا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن اغتياله يمثل ضربة قوية لقدرة المنظمات المعادية المحيطة بدولة إسرائيل على استعادة قوتها بعد أن لحق بها ضرر بالغ على يد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.