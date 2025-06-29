ترامب يواصل دعم نتنياهو بمحاكمته: "إنه بطل حرب – المحاكمة تعيق التقدم بالمفاوضات مع ايران وحماس"

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يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا الدفاع عن نتنياهو بخصوص محاكمته الجارية، حيث تطرق الليلة اليها، داعيا مجددًا إلى إسقاط التهم عنه. وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "هذا الاستخدام للنظام القضائي سيعيق المفاوضات مع إيران وحماس. ما يفعله المدعون العامون الخارجون عن السيطرة مع نتنياهو أمرٌ جنوني".

وكتب ترامب في بداية تصريحاته: "ما يفعلونه في إسرائيل مع نتنياهو أمرٌ فظيع". وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنه بطل حرب، ورئيس حكومة قام بعملٍ رائع مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاحٍ باهر والتخلص من التهديد النووي الخطير في إيران".

وتابع :"من المهم الإشارة إلى أنه يتفاوض حاليًا على صفقة مع حماس، تتضمن إعادة الرهائن. كيف يُعقل أن يُجبر رئيس حكومة إسرائيل على الجلوس في المحكمة طوال اليوم، من أجل لا شيء (سيجار، دمية باغز باني، إلخ)؟" زعم ترامب، مضيفًا: "هذه مطاردة ساحرات، تشبه إلى حد كبير الحملة التي خضتها".

واختتم الرئيس الأمريكي حديثه قائلًا: "تنفق الولايات المتحدة مليارات الدولارات سنويًا، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على الدفاع عن إسرائيل ودعمها. لن نقف مكتوفي الأيدي. لقد حققنا للتو نصرًا كبيرًا، نتنياهو في طليعته، وهذا يُضرّ كثيرًا بانتصارنا. أطلقوا سراح بيبي، لديه مهمة كبيرة ليقوم بها".