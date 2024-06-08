قطر ومصر تهددان قادة حماس بعقوبات واعتقالات إذا لم تقبل صفقة الرهائن

هددت قطر ومصر قادة حماس في الأيام الأخيرة بأنهم قد يواجهون اعتقالات محتملة وتجميد أصول وعقوبات وترحيلاً من الدوحة إذا لم يقبلوا صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب. هذا ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على الاتصالات، على غرار تقرير لشبكة "سي إن إن" حول تهديد قطر بطرد قيادات التنظيم من البلاد.

أعلن أن التهديدات الموجهة ضد قادة حماس جاءت بناء على طلب إدارة بايدن، التي تبحث عن أي وسيلة للضغط على الحركة للموافقة على الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس. وفي مكالمة هاتفية يوم الاثنين، حث بايدن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على “استخدام جميع الوسائل المناسبة لضمان موافقة حماس على الصفقة”، بحسب بيان البيت الأبيض.

من جانبها، ترفض حماس بشدة أي صفقة لا تضمن وقف الحرب في المرحلة الأولى. وطلب رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز من قطر والمسؤولين المصريين طمأنة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بأن الوسطاء سيكونون ضمانة لبدء المفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الأسبوع الثالث من المرحلة الأولى من الصفقة، على أن يتم الانتهاء من الشروط بحلول الأسبوع الخامس. ولكن، رفض هنية هذا العرض، قائلا إن حماس لن توافق إلا إذا قدمت إسرائيل التزاما مكتوبا بوقف دائم لإطلاق النار، في ضوء تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العلنية بأنه لن يقبل أي صفقة من شأنها إنهاء الحرب.

بحسب التقرير، أخبر المسؤولون القطريون والمصريون زعيم حماس أن الولايات المتحدة طلبت منهم تسليم التحذيرات بشأن العقوبات المحتملة، وحتى الاعتقالات. هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها قطر بطرد قادة حماس من مقرهم في الدوحة، حيث يتواجدون منذ أكثر من عقد من الزمن. وفي وقت مبكر من شهر مارس/آذار، حذر كبار المسؤولين القطريين قادة حماس من أنهم يواجهون الترحيل إذا لم يوافقوا على الاقتراح الذي كان على جدول الأعمال بشأن الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

ذكر مسؤول كبير مطلع على المفاوضات لصحيفة وول ستريت جورنال: "إنهم يعلمون أن قطر لن يكون أمامها خيار سوى ترحيلهم إذا طلب منهم الأمريكيون ذلك".

موقف حماس من الاتفاق:

أعربت حماس هذا الأسبوع عن معارضتها للنسخة المكتوبة من الاتفاق. يكرر الاقتراح عبارة "السلام المستدام"، لكنه يقلل من فرص التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والذي سيكون مشروطا بالمفاوضات التي ستجري في المرحلة الأولى من الاتفاق. أصبح هذا الاختلاف في الصياغة نقطة خلاف، خاصة بعد اتهامات نتنياهو لبايدن بإخفاء جزء من الاتفاق، وبعد ادعاءاته في جلسة لجنة الخارجية والأمن بأنه لم يوافق على إنهاء الحرب كجزء من الصفقة رغم كلام الرئيس.

أشار تقرير لشبكة "سي إن إن" إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى العديد من المحادثات مع اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط منذ يوم الجمعة الماضي، عندما كشف بايدن عن مقترح الصفقة الإسرائيلية في خطاب درامي. تناول العديد من المسؤولين الآخرين في وزارة الخارجية أيضًا الموضوع.

بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية المحسوبة على حزب الله، قدم وفد حماس إلى محادثات التفاوض تصريحات لوزراء وأعضاء كنيست من الأيام الماضية تشهد على رغبة إسرائيلية واضحة في تجديد الحرب حتى بعد صفقة الرهائن. يزعم التقرير اللبناني أن التصريحات التي قدمتها حماس أشارت بوضوح إلى نية إسرائيل استئناف الحرب بعد إتمام الصفقة.

في الأيام الأخيرة، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أنه حتى لو كان الاقتراح إسرائيليًا، سيجد نتنياهو صعوبة في قبوله بسبب تهديدات الوزيرين إيتمار بن جابر وبتسلئيل سموتريتش بتفكيك الائتلاف. يطالبون نتنياهو بعرض الصفقة عليهم في مجلس الوزراء السياسي الأمني. من المتوقع أن تعقد جلسة مجلس الوزراء الموسع بعد انتهاء الموعد النهائي الذي حدده غانتس للتقاعد من الحكومة.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أبلغ الوسطاء أن الحركة "لن تنزع سلاحها ولن توقع اتفاقا يتطلب ذلك". أكد السنوار أن حماس لن توافق على الصفقة المطروحة إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار. في إسرائيل يؤكدون، كما في الدوحة، أنه لم يصل بعد أي رد رسمي من حماس.

بعد ورود أنباء عن رفض حماس المزعوم للصفقة، أعلن مكتب نتنياهو إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الحربي والمجلس الوزاري الموسع، الذي كان من المقرر عقده مساء الثلاثاء، دون تقديم أي تفسير للإلغاء.