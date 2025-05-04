إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا

نشر أول : إسرائيل تدرس إنشاء مستشفى ميداني في سوريا، جاء هذا وفقا لما أفاد به المراسل العسكري للقناة العبرية. حيث يؤكد مسؤولون أمنيون أن الضربات التحذيرية فعالة، لكنهم يستعدون لسقوط عدد كبير من الضحايا إذا اشتدت المعارك. وسيتم تعديل المركز الطبي حسب عدد المصابين الواصلين إليه.

وخلف الكواليس، كانت هناك ضغوط من قبل شخصيات سياسية وقادة من الطائفة الدرزية، مثل الشيخ موفق طريف والوزير السابق أيوب قرا، لتقديم كميات أكبر من المساعدات. وفي إسرائيل، يتم علاج المصابين في حوادث إطلاق النار فقط، بسبب الصعوبات التي تواجه عملية الإخلاء.

Syrian Presidency / AFP

في هذه الأثناء، أعلن مركز "زيف" الطبي شمال إسرائيل أنه منذ يوم الاستقلال وحتى مساء السبت تم نقل 21 مصابا درزيا بدرجات متفاوتة اليه. وتم تسريح ستة منهم إلى سوريا بعد نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة العسكرية ومرافقة الجيش الإسرائيلي. وتم نقل مصاب آخر إلى المركز الطبي الجليل في نهاريا.

وأفادت التقارير أيضًا أن 12 من المصابين هم رجال يعانون من جروح ناجمة عن أعيرة نارية وشظايا في أنحاء مختلفة من الجسم، وقد خضعوا لعمليات جراحية وحالتهم مستقرة حاليًا ويتلقون العلاج في أقسام الجراحة والعظام في المستشفى. كما تم إدخال سيدتين في مرحلة متقدمة من الحمل، بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات تعاني من إصابة في الرأس.