تحذيرات جديدة للإسرائيليين في الإمارات عقب التصعيد الإيراني

على ضوء استمرار الهجمات الإيرانية ضد جاراتها في الخليج، أصدر مجلس الأمن القومي مساء الجمعة تعليمات جديدة للجمهور الإسرائيلي المتواجد في الإمارات العربية المتحدة.

نظرًا لاستمرار الهجمات الإيرانية بواسطة الطائرات المُسيّرة والصواريخ ضد دول الجوار لإيران، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ونية إيران استهداف الإسرائيليين في المنطقة، يوصي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للإسرائيليين المقيمين في الدولة الالتزام بوسائل الحيطة والحذر التالية:

• تجنب الوصول/المشاركة في الفعاليات/التجمعات المرتبطة بإسرائيل، ويشمل ذلك اللقاءات في الكنس، التوجه إلى مؤسسات تجارية مرتبطة بإسرائيل، التجمعات غير الضرورية في المطار (يجب الوصول فقط إذا كان بحوزتكم تذكرة طيران)، والفعاليات الجماهيرية المرتبطة بإسرائيل.

• يُطلب من موظفي الشركات الإسرائيلية عدم التوجه إلى المكاتب أو المنشآت المعروفة بأنها مرتبطة بأنشطة إسرائيلية.

• يُمنع إجراء رحلات ترانزيت في دولة الإمارات العربية المتحدة. وضع الرحلات من/إلى دولة الإمارات غير مستقر وقابل للتغيير بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنتهي زيادة عدد الرحلات لإعادة الإسرائيليين من الإمارات إلى إسرائيل يوم الأحد، 15 مارس.

أضافوا في مجلس الأمن القومي أنه في حال حدوث هجوم طائرات بدون طيار (استنادًا إلى توصيات قيادة الجبهة الداخلية لمواطني إسرائيل المقيمين في إسرائيل)، يجب التصرف وفقًا للتعليمات التالية:

• يجب الاستماع واتباع تعليمات قوات الأمن والالتزام بالتنبيهات.

• يُفضَّل البقاء في مكان محصّن - ادخلوا فورًا إلى مبنى قريب واصعدوا إلى الطابق الثاني عبر الدرج. يُمنع البقاء في الطابق الأرضي خشية من موجة الانفجار والشظايا.

• ادخلوا إلى مساحة داخلية محاطة بأكبر عدد ممكن من الجدران وبأقل عدد ممكن من النوافذ. يجب الجلوس تحت مستوى النوافذ وليس مقابل الباب.

• إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى مبنى أو في حال حدوث انفجار بالقرب منكم - استلقوا فورًا على الأرض واحموا رؤوسكم بأيديكم.

• إذا كنتم في السيارة أثناء الزلزال: أوقفوا السيارة بجانب الطريق بأمان، استلقوا على الأرض واحموا رؤوسكم بأيديكم.