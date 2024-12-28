الخارجية القطرية: بحثنا مع وفد حماس دفع مباحثات غزة للوصول لاتفاق واضح وشامل

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان، خلال استقباله لوفد حركة حماس المفاوضات برئاسة خليل الحية، مساء اليوم السبت"آخر التطورات المرتبطة بمحادثات غزة مع وفد من حماس في الدوحة" وتابع"كما بحثنا مع وفد حماس دفع مباحثات غزة للوصول لاتفاق واضح"

ولفتت الخارجية القطرية في بيان، الى ان "لقاء رئيس الوزراء القطري مع وفد حماس استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، وذكرت بان محمد بن عبدالرحمن بحث مع وفد حماس سبل دفع المفاوضات لضمان الوصول لاتفاق واضح وشامل"

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية نقلت عن مصادر، بانه "نتوقع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميا".