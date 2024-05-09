إسرائيل: مقتل 822 مدنيًا و711 عسكريًا في حرب "السيوف الحديدية"، والأسر الثكلى تزداد

وزارة الأمن والتأمين الوطني الإسرائيلية نشرت اليوم الخميس إحصائيات مؤلمة عن حرب "السيوف الحديدية" التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث قُتل 822 مدنيًا و711 جنديًا وشرطيًا وعنصرًا من الشاباك. وأظهرت البيانات أيضًا أن عدد الشهداء الإسرائيليين منذ قيام الاستيطان بلغ حتى الآن 25034 شهيدًا، بينما بلغ عدد ضحايا الأعمال العدائية 5100 شخص.

الأسر الثكلى زادت بعد الحرب بانضمام 1,294 من الآباء الثكالى، و248 أرملة، و520 يتيمًا، و2,174 أخًا وأختًا ثكلين. أما الذين قتلوا في الأعمال العدائية فقد تركوا وراءهم 630 يتيمًا، و177 أرملة وأرمل، و1355 أخًا وأختًا، و693 والدًا ثكلًا.

في الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تم اختطاف 201 مدني. حتى الآن، تمكنت إسرائيل من استعادة 106 مواطنين من أسر حماس، بينما لا يزال هناك 132 رهينة، منهم 65 مدنيًا، لا يزالون في الأسر.

يوم الأحد المقبل سيشهد إطلاق صافرة إنذار صامتة مدتها دقيقة واحدة تُسمع في جميع أنحاء البلاد، تمهيدًا لإقامة المراسم الرئيسية في ساحة حائط المبكى بمشاركة رئيس الدولة ورئيس الأركان. وسيتم إشعال الشمعة التذكارية في المراسم التي تقام لتكريم ضحايا الأعمال العدائية وشهداء الأنظمة الإسرائيلية.

أعضاء وحدات الطوارئ في غلاف غزة سيقيمون وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في 35 مستوطنة بالقطاع، فيما ستتضمن الوقفة مشاعل تذكارية تخليدا لذكرى وتكريم قتلى الحرب. مبنى وزارة الأمن في كيريا في تل أبيب سيُضاء بشمعة تذكارية، وستسقط كلمة "يزكور" على سطح المبنى كجزء من مشروع إحياء الذكرى.

المراسم التذكارية ستستمر يوم الاثنين بإطلاق صافرة إنذار لمدة دقيقتين تليها مراسم الدولة في 52 مقبرة عسكرية ومواقع تذكارية. وستمر رحلة جوية خاصة من الطائرات المقاتلة فوق المقبرة العسكرية في جبل هرتسل، فيما تقام مراسم التأبين الوطنية لشهداء أنظمة إسرائيل بحضور كبار المسؤولين في الدولة.