محاولات التجنيد الإيرانية تتصاعد، الهدف الجديد: صحفيون في إسرائيل

في الأيام الأخيرة تواصل عملاء إيرانيون مع صحفيين في إسرائيل، متنكرين بصفة جهات تحقيق ويحملون هوية مزورة - هذا ما أفادت به رئيسة قسم الجريمة في القناة العبرية لي عياش مساء اليوم (الإثنين). هؤلاء العملاء يحاولون نقل "معلومات" حول شبكات تجسس مزعومة داخل جهاز الأمن.

توجه أحد هؤلاء المسؤولين الإيرانيين إلى لي عياش. الحديث يدور عن عميل يُشتبه في أنه قام، من بين أمور أخرى، بتشغيل المتهم الذي خدم في وحدة القبة الحديدية، والطفل البالغ من العمر 14 عامًا، والثنائي الشقيقين من القدس. في المراسلات، يحاول العميل إقناع أن بحوزته معلومات مخفية عن الجمهور.

بحسب أقواله، أرسل الموساد تقريراً يفيد بأن إيران جنّدت شبكة تجسس داخل وحدة القبة الحديدية - وهو يواصل ممارسة الضغط: "لا يمكنك كشف ذلك وحدك، شاركي الصحفيين"، ويدعي أن قضية مرتبطة بالوزير بن غفير "سيتم الكشف عنها لاحقاً".

من أجل ترسيخ المصداقية، يقوم الأطراف أيضًا بتمرير مواد من ملفات تحقيق مع إسرائيليين اتهموا بالتجسس - مواد يُزعم أنها أُخذت من نفس العملية. قال مسؤولون في جهاز الأمن لـ i24NEWS: "هذه مرحلة جديدة في محاولات التأثير".