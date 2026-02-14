المستشار الألماني يحذر واشنطن: القيادة العالمية تنزلق من بين أيدي الولايات المتحدة

انعقد مؤتمر ميونخ الأمني ​​السنوي اليوم (السبت)، ووجّه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسالة وحدة إلى الأوروبيين. وقال روبيو: "نريد استعادة أوروبا، ونؤمن بقدرتها على البقاء". وأضاف أن الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، مستعدة لقيادة "إعادة بناء" النظام العالمي. وأكد أن الولايات المتحدة وأوروبا "مُقدّر لهما أن تكونا معًا".

قال روبيو إن واشنطن لا تنوي التخلي عن التحالف عبر الأطلسي، لكن قادة أوروبا ارتكبوا عدة أخطاء سياسية وعليهم تغيير المسار. وأضاف أن الولايات المتحدة "ستظل دائمًا ابنة أوروبا"، موجّهًا في الوقت نفسه انتقادًا لموقف الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

حذر مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، في كلمته قادة الولايات المتحدة من أنها "وصلت إلى الحد الأقصى لقدرتها عندما تعمل بمفردها"، وأن "قيادتها العالمية تتلاشى من يديها". وكشف أيضًا أنه بدأ محادثات مع فرنسا بشأن الردع النووي الأوروبي، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على أوروبا "أن تتحول إلى قوة جيوسياسية" في مواجهة العدوان الروسي.

رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، قال خلال المؤتمر إن أوروبا هي "عملاق نائم" وإن روسيا "ارتكبت خطأ استراتيجياً فادحاً". وأضاف قائلاً: "أقول لجميع دول الناتو - التزامنا عميق اليوم كما كان دائماً. ولا تقلقوا - إذا تم استدعاؤها، ستأتي بريطانيا لمساعدتكم اليوم".