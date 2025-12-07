رغم تحذير السفر الخطير: وجهة السفر العربية التي يعود إليها الإسرائيليون

بعد ما يقارب عامين لم تُسمع فيهما اللغة العبرية على شواطئ سيناء، يبدو أن الآن، في ظل وقف إطلاق النار الهش في غزة، الإسرائيليين يعودون لقضاء عطلاتهم في الأكواخ التي يحبونها كثيرًا.

الإسرائيليون الموجودون حاليًا في سيناء يقولون إن هذه هي الفترة الأفضل لقضاء عطلة في شبه الجزيرة المجاورة. مزيج الطقس المعتدل، الضيافة الحارة من السكان المحليين، وخاصة الأسعار الرخيصة - يجعلون من سيناء المكان الأمثل لقضاء عطلة عيد الأنوار (حانوكا).

مع ذلك، تظهر من حين لآخر قصص عن حوادث غير سارة مرّ بها المصطافون الإسرائيليون مع السكان المحليين، الذين لم يكونوا متحمسين تمامًا للقاءهم. من مضايقات صغيرة وحتى جدالات سياسية فعلية، يبدو أن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحرب في غزة قد ألقَت بظلها أيضًا على العلاقات مع أولئك الذين كانوا في الماضي يمنحون معاملة دافئة.

يشار الى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحذر بشدة من السفر إلى مصر وشبه جزيرة سيناء بشكل خاص، بسبب وجود عناصر متطرفة تحاول استهداف الإسرائيليين على خلفية الحرب في غزة.