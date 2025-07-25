اجتماع باريس: هذه هي التفاهمات الأمنية التي تم التوصل إليها بين سوريا وإسرائيل

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، صباح اليوم (الجمعة)، أن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أمريكية. يُذكر أن الاتفاقات تم التوصل إليها أمس في اجتماع نادر عُقد في باريس بين رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، ووزير الخارجية السوري، والوسيط الأمريكي للشؤون السورية، توم باراك.

وبحسب التقرير، سيُسلَّم ملف السويداء، بموجب الاتفاق، إلى الأمريكيين الذين سيتولون مراقبة تنفيذ البنود. كما ستنسحب جميع العشائر البدوية وقوات الأمن الحكومية من القرى الدرزية، وسيتم تفتيش قراها والتحقق من خلوها من القوات.

كما تم الاتفاق على إنشاء مجالس محلية لأهالي السويداء تُعنى بتقديم الخدمات، وتشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات، تُرفع تقاريرها إلى الولايات المتحدة. وسيتم نزع سلاح مدينتي القنيطرة ودرعا، وتشكيل لجان أمنية محلية من الأهالي، شريطة عدم حملهم أسلحة ثقيلة.

كما تقرر عدم السماح لأي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية بدخول السويداء، مع السماح لمنظمات الأمم المتحدة بالتواجد في المحافظة.

كما هو معلوم، بعد أيام طويلة من المعارك، دخل يوم الأحد حيز التنفيذ وقف إطلاق النار بين الأطراف في ساحات القتال في السويداء، وبعد أيام من المواجهات بين مسلحين دروز محليين ومسلحين بدو، قُتل وأصيب العشرات، مما كشف عن الصراع العنيف بين أبناء الشعب السوري. وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه في هذه الأثناء، بقيت السويداء تحت سيطرة مسلحين دروز محليين، في حين انسحب المقاتلون البدو من بعض المناطق داخل المحافظة.

في محاولة لتهدئة التوتر، أغلقت قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الطرق المؤدية إلى المحافظة أمام المقاتلين البدو، باستخدام سدود ترابية لمنع مرور المركبات، باستثناء سيارات الإسعاف.