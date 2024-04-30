مصر : توجيه من السيسي بالدفع بدماء جديدة من القراء الشباب في إذاعة القرآن الكريم .. بعد إيقاف المقرئ السلكاوي

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدفع بدماء جديدة من القراء الشباب في إذاعة القرآن الكريم، ويأتي ذلك بعد قرار إيقاف المقرئ المصري الشهير محمد السلكاوي.

وقال مختار، إن هذا الأمر يأتي في ضوء المقاييس والمعايير والضوابط الجادة التي تضعها إذاعة القرآن الكريم، حسب موقع العربية.

وكانت الإذاعة المصرية قد قررت قبل أيام إيقاف المقرئ الشهير محمد السلكاوي بسبب ارتكابه أخطاء في قراءة قرآن الفجر بالإذاعة وكثرة أخطائه السابقة.

فيما كشف الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، أنه تم إيقاف المقرىء الشهير لمدة عام إداريا.

أكد سابقا في تصريحات، أنه تم استدعاء السلكاوي للتحقيق معه في مقر النقابة ومعرفة سبب وقوعه في تلك الأخطاء أثناء تلاوته قرآن الفجر.

وأوضح أن هناك عقوبات أخرى قد تطاله غير الإيقاف منها منعه من الإذاعات المباشرة والخارجية والاكتفاء بأن يقوم بتسجيل التلاوات فقط.

كما كشف أن أخطاء السلكاوي باتت متكررة وهو ما سيكون محل نظر اللجنة خلال التحقيق مؤكدا أن العقوبة المنتظرة ستكون رادعة حفاظا على هيبة وجلال وقدسية القرآن.