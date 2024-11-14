إسرائيل تعين سفيرا جديدا لها في دولة الإمارات العربية

أقرت لجنة التعيينات للمناصب العليا في إسرائيل تعيين يوسي شيلي لمنصب السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات العربية، خلفا للسفير أمير حايك الذي أنهى فترة ولايته. وشغل شيلي منصب المدير العام لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية.كما ستستبدل نائبته دروريت شتاينمتس في منصبه الحالي. مع ذلك، التعيين الجديد يرتبط بمصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

ومن المناصب السابقة التي شغلها شيلي: السفير الإسرائيلي لدى البرازيل، المدير العام لبلدية بئر السبع، عضو في مجلس بلدية مدينة بئر السبع، المدير العام لشركة اقتصاد الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة "إيستا لاينز"، والمدير العام لسلطة البريد.

وكما ذكرنا، فقد شغل منصب السفير في البرازيل بين عامي 2017 و2021، وبعد عام من ذلك أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نيته تعيينه في منصب المدير العام لديوان رئيس الحكومة التنفيذي وبدأ منصبه رسميًا في 8 يناير/كانون ثاني 2023.