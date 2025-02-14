مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوقت ينفد أمام التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، اليوم الجمعة، إن"الوقت ينفد أمام التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي" وتابع"تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة مؤشر يجب أخذه بالاعتبار".

ومن جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن "البرنامج النووي الإيراني خطير ونحتاج إلى مواجهته"

وأكد غروسي على أنه"لم نُجرِ بعد محادثات ك"افية مع الإدارة الأميركية الجديدة وننتظر تعيين مبعوث لإيران".

جاءت تصريحات غروسي في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وأضاف "لم يتمكن حتى الآن من إجراء مشاورات سياسية مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن القضية الإيرانية"، وقال إنه يفكر "في تأجيل إصدار تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية إلى ما بعد شهر مارس/آذار الوشيك"، قائلا إن "ذلك لن يضيف سوى القليل من المعلومات الجديدة إلى ما تم إصداره بالفعل".

وقال غروسي"أعتقد أن الوقت ينفد، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التحرك بسرعة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة ولديها كل المعلومات والأدلة التي تحتاجها، ولكن فيما يتعلق بالسياسة، فإن الأمر متروك للدول لاتخاذ القرار".

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات الدولية.