"اختفاء كبار القادة الحوثيين تحسبا لاستهداف إسرائيلي"

:في الأيام الأخيرة تسود حالة من الارتباك في أعقاب الغارة الإسرائيلية على صنعاء، والتي تم خلالها اغتيال رئيس الحكومة الحوثية أحمد الرهوي إلى جانب معظم وزراء الحكومة. في الوقت نفسه، تم تسجيل اعتقال عدد من موظفي الأمم المتحدة، على خلفية شبهات بالتعاون مع إسرائيل.

كما ذُكر، أكدت مصادر في صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط القطرية اختفاء قيادات بارزة في الجماعة خلال الأيام الأخيرة، واختبائهم في مناطق آمنة نائية، بعد أن أصبح قادتها أهدافًا مباشرة للهجمات الإسرائيلية. ويشير تنقل عائلاتهم في مواكب نحو المحافظات الشمالية إلى شعور بتهديد ملموس وحالة من الخوف الداخلي.

في الوقت نفسه، أفيد أن الحوثيين اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة، بسبب الاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان بشدة الاعتقال التعسفي لموظفي الأمم المتحدة، وحث على الإفراج الفوري عنهم.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يعمل هذه الأيام على ممارسة الضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين، ويعبر عن قلقه من تصعيد إضافي في الوضع الأمني في المنطقة. دعا غروندبرغ إلى ضبط النفس ومنع التصعيد، وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية البنية التحتية المدنية في اليمن. وطالب بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.

هذا الوضع يضع الحوثيين أمام اختبار صعب للغاية، إذ يجدون أنفسهم يواجهون تهديداً أمنياً داخلياً وخارجياً، إلى جانب شعور متزايد بالعزلة في الساحة الدولية.