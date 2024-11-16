الجيش الإسرائيلي: "حزب الله شن هجوم صاروخيا كبيرا على حيفا تم اعتراض بعضها"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، أن "حزب الله شن هجوماً صاروخياً كبيرا على مدينة حيفا شمال البلاد أسفر عن إصابة شخصين وتضرر كنيس يهودي"، مشيرا إلى "إطلاق نحو عشرة مقذوفات على خليج حيفا، تم اعتراض بعضها"

من جهته أعلن حزب الله في بيان، مساء اليوم السبت، أنه "استهدف دبابة إسرائيلية توغلت داخل الأراضي اللبنانية وكانت على بعد بضعة كيلومترات من الحدود، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية برية منذ نهاية ايلول/سبتمبر المنصرم"، وتابع إن عناصره استهدفوا "دبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

في سياق آخر، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن "ستة أشخاص قتلوا السبت بينهم ثلاثة أطفال وأصيب 11 آخرون في غارة إسرائيلية على قرية الخريبة في بعلبك اللبنانية.وأضافت أن من بين المصابين خمسة أطفال، اثنان منهم بحالة خطرة"، وتابعت أن "غارات في وقت سابق من اليوم السبت أسفرت عن مقتل مسعفين اثنين في جنوب لبنان، أحدهما في برج رحال والآخر في كفرتبنيت، وإصابة أربعة آخرين من موظفي الإنقاذ، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين"، كما استهدفت ضربات جوية إسرائيلية أنحاء من الضاحية الجنوبية لبيروت لليوم الخامس على التوالي.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن "الهجمات استهدفت مواقع بنية تحتية لحزب الله، منها منشأة لتخزين الأسلحة ومركز للقيادة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل جندي خلال اشتباك في جنوب لبنان.