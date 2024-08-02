تقرير: "بايدن حذر نتنياهو من التصعيد ودعاه لوقف النار"، ونتنياهو:" نتحرك وفق حاجة إسرائيل الأمنية"

كشف مسؤولان أميركيان أن رئيس الولايات المتحد جو بايدن طالب خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالتوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة والتحرك فوراً نحو اتفاق بشأن احتجاز الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار"، ومن جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس بايدن أنه يقدر الدعم الأميركي، وبصفته رئيس وزراء إسرائيل، فإنه يتصرف فقط وفقا للاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل".

وأوضح المسؤولان أن "بايدن اتصل بنتنياهو لمناقشة الاستعدادات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل للرد على الهجمات الانتقامية من جانب إيران وحزب الله، ولكن أيضاً لتوضيح أنه غير راضٍ عن الاتجاه الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأسبوع الماضي"، وفق موقع "أكسيوس".

فيما قال أحدهم إن بايدن اشتكى لنتنياهو من أن الاثنين تحدثا للتو الأسبوع الماضي في البيت الأبيض حول تأمين صفقة الرهائن، لكن نتنياهو بدلاً من ذلك مضى قدماً في الاغتيال في طهران.وأضاف المسؤول الأميركي أن بايدن أخبر نتنياهو بعد ذلك أن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في هزيمة أي هجوم إيراني، ولكن بعد ذلك لا يتوقع المزيد من التصعيد من الجانب الإسرائيلي والتحرك الفوري نحو صفقة الرهائن.

في السياق كشف مسؤول إسرائيلي كبير أن "بايدن رفع صوته وقال إنه يريد التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع إلى أسبوعين".

كما أضاف المسؤول الإسرائيلي "أبلغ بايدن نتنياهو أن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار هو أهم شيء الآن". وبعد فترة وجيزة، عندما التقى الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة، عزز بايدن رسالته إلى نتنياهو".