الرئيس الأمريكي يطلب من نظيره المصري الإفراج عن المساعدات لغزة المتراكمة عند مدخل رفح المغلق

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، وطلب منه الإذن بنقل المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، بجسب ما أورده موقع من "أكسيوس".

وتراكمت المساعدات في مصر منذ أن شنت إسرائيل عملية عسكرية للسيطرة على جانب غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 مايو/أيار الجاري

ولعدم رغبتها في أن يُنظر إليها على أنها "متواطئة في إسرائيل"، رفضت مصر إعادة فتح معبر رفح حتى تنسحب القوات الإسرائيلية إلى الجانب الآخر.

وفي الوقت نفسه، حثت الولايات المتحدة وإسرائيل القاهرة على السماح على الأقل بنقل المساعدات المتراكمة في مصر إلى إسرائيل، حيث يمكن نقلها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وترفض مصر حتى الآن ذلك، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تشكل "تعاونا مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة" جنوب البلاد. وقد أثار هذا الموقف انتقادات نادرة من إدارة بايدن، التي كانت حتى هذا الأسبوع تشيد فقط بدور القاهرة في الحرب، كوسيط وميسر للمساعدات. ومن المتوقع أيضًا أن يركز اجتماع السيد بايدن مع السيد السيسي على الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات الرهائن.