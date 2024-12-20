تركيا تطالب بنزع سلاح "الجماعات المسلحة الكردية"

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في بيان، مساء اليوم الجمعة، موقف أنقرة المتشدد خلال اجتماع مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، مطالبا الجماعات المسلحة الكردية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، "بإلقاء أسلحتها وحلها"، حسبما ذكرت رويترز.

ويأتي هذا البيان وسط تصاعد التوترات في سوريا، حيث اشتبكت القوات التركية وحلفاؤها السوريون مع تحالف تقوده وحدات حماية الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد هذا الشهر.

من جانبها، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه "يجب نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش الوطني في سوريا"، مضيفة أنه "يجب ألا يتعرض أمن تركيا للتهديد من شمال سوريا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات إعلامية أدلى بها لدى عودته من قمّة في القاهرة، إنه «ينبغي القضاء على (داعش) وحزب العمال الكردستاني وشركائهما، الذين يهدّدون وجود سوريا»، مشدداً على أن "الوقت قد حان لتحييد المنظمات الإرهابية الموجودة في سوريا".

ولم يتغير الموقف التركي فيما يتعلق "بوحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، على الرغم من التعاون الطويل الأمد بين وحدات حماية الشعب والقوات الأمريكية في سوريا. ويصنف حزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل ضد الدولة التركية، "منظمة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

ويسلط هذا الوضع الضوء على مدى تعقيد التحالفات في المنطقة، حيث تعتبر تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وحدات حماية الشعب، حليفة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم "داعش"، تهديدا.