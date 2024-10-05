تقرير: استعدادات غير مسبوقة للجماعات المسلحة العراقية لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل

يأتي هذا الاستنفار في ظل مقتل جنديين إسرائيليين الجمعة جراء ضربة لمسيرة عراقية في هضبة الجولان، والسلطات العراقية تعلن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأجواء

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مقاتلون من قوات الحشد الشعبي يحضرون جنازة قائد من جماعة كتائب حزب الله شبه العسكرية قُتل في غارة جوية أمريكية في بغداد، العراق في 8 فبراير 2024.
مقاتلون من قوات الحشد الشعبي يحضرون جنازة قائد من جماعة كتائب حزب الله شبه العسكرية قُتل في غارة جوية أمريكية في بغداد، العراق في 8 فبراير 2024.AP Photo/Hadi Mizban, File

بعد مقتل جنديين إسرائيليين الجمعة جراء استهداف مسيرة عراقية في هضبة الجولان، عززت الفصائل والجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة هجمات إسرائيلية ضد العراق، وذكرت "العربي الجديد" نقلا عن مصدر مقرب من الفصائل أن هناك تأكيدات على استعدادات غير مسبوقة، في حين أعلن رئيس الحكومة العراقية عن اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لحماية الأجواء العراقية.

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وذكر مصدر قريب من الفصائل أن مقتل الجنديين الإسرائيليين "رفع بشكل كبير احتمالات تعرض العراق إلى هجمات إسرائيلية، وإن الفصائل تتعامل مع الأمر على أن الهجوم واقع حتمي". وقال إن "قيادات الفصائل لم تعقد الجمعة أي اجتماع حول التطورات لكنها اتفقت على تعزيز التنسيق والتعاون المعلوماتي والعسكري بشكل كامل لمواجهة أي هجوم محتمل".

وأوضح المصدر أن الفصائل العراقية والجماعات المسلحة "العراقية أبلغت الحكومة بموقفها، وأنها ستهاجم المصالح الأميركية بكثافة"، إضافة الى استمرار مهاجمتها إسرائيل في حال وقعت هجمات من قبلها، مشيرا إلى أن "الفصائل اتخذت أيضا إجراءات احترازية لتأمين مقراتها المنتشرة في جميع أعداد العراق، وعدم تواجد أعداد كبيرة فيها من العناصر داخلها، إضافة عن إجراءات تأمين تحركات قياداتها وعقد الاجتماعات المطلوبة".

في المقابل أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقي، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت أن "العراق يمتلك القدرة على مراقبة الأجواء ومتابعة الطائرات التي تدخل وتخرج، حيث اتخذت القوات العراقية كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأجواء العراقية"

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