الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي في عملية الدهس قرب رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن الرقيب جيري جدعون هنغهال 24 عاما، من مدينة "نوف هجليل" شمال إسرائيل، وهو مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، قتل خلال عملية الدهس قرب رام الله.

وأثناء الهجوم، قاد سائق شاحنة غاز ثقيلة المركبة بسرعة نحو محطة للحافلات وصدم عدة أشخاص كانوا واقفين هناك.

المهاجم هايل ضيف الله من قرية رافات قرب مدينة القدس تم تحييده من قبل قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت عليه النار. قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود عملوا في قرية رافات على إجراء قياسات ومسح في منزل المهاجم الذي نفذ العملية.

وقال مسعف نجمة داوود الحمراء، بوسمات لوبينر، الذي وصل إلى مكان الحادث: "وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث، رأينا صهريج غاز اصطدم بمحطة للحافلات وبجانبه شاب يبلغ من العمر حوالي 20 عاماً كان يرقد فاقداً للوعي. ويعاني من إصابات متعددة بأجهزته الداخلية".