الجيش الإسرائيلي يكشف: "هكذا عمل سعيد إيزادي ضد إسرائيل على تسليح وتمويل حماس نيابة عن النظام الإيراني"

قد يعجبك أيضًا -

كشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، كيف عمل قائد "فرع فلسطين" في"فيلق القدس" الإيراني سعيد إيزادي ، الذي اغتالته إسرائيل، على تمويل حماس. وفي الوثائق التي تُنشر الآن، يُمكن الاطلاع على محادثة بين محمد السنوار وسعيد إيزادي، تتضمن تفاصيل حول خطة "طوفان 1"، التي روّج فيها إيزادي لنقل أسلحة إلى حماس بقيمة تُقارب 21 مليون دولار، وخطط للترويج لخطة "طوفان 2"، لنقل أسلحة إلى حماس بقيمة تُقارب 25 مليون دولار".

كما كُشف الجيش النقاب عن أنه في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في المقر السري الواقع تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس، حيث قُتل زعيم حماس محمد السنوار، عثر المقاتلون على وثائق تشير بوضوح إلى أن قيادة الجناح العسكري لحماس واصلت في الأشهر الأخيرة علاقاتها مع إيزادي، راعيها في إيران. لسنوات، نقل إيزادي أسلحة لدعم أنشطة حماس ضد إسرائيل، وواصل محاولاته للقيام بذلك في الأشهر الأخيرة.

منذ اندلاع الحرب، يعمل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) على تدمير القدرات العسكرية لحماس. وجاء في البيان: "سنواصل العمل ضد أي محاولة من النظام الإيراني لتسليح وتمويل المنظمات الإرهابية التي تهدد دولة إسرائيل وسكانها. إن القضاء على إيزادي يشكل ضربة موجعة لشبكة تسليح النظام الإيراني وتمويله للإرهاب".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، في وقت سابق من، اليوم السبت، عن اغتيال قائدان كبيران في "فيلق القدس" الإيراني سعيد إيزادي وبهنام شهرياري الليلة المتصرمة، ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي "قُتل سعيد إيزادي في شقة سرية في قلب مدينة قم. وكان ايزادي قائد "فرع فلسطين"، وتعتبره إسرائيل من مخططي هجوم السابع من أكتوبر وأحد مؤسسي الخطة الإيرانية لتدمير إسرائيل. في كان شهرياري القائد المسؤول عن نقل الأسلحة والأموال إلى مختلف المنظمات المسلحة الموالية لإيران في الشرق الأوسط.سعيد إيزادي، قد قتل الليلة المنصرمة في غارة جوية شنّها سلاح الجو الإسرائيلي في قلب إيران. وكان بمثابة حلقة وصل بين النظام الإيراني وحماس.

بفضل العمل الدؤوب للقيادة الجنوبية، وشعبة الاستخبارات، وجهاز الأمن العام، لم تُنفّذ هاتان الخطتان لتسليح الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة بأسلحة متطورة تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات كما كان مُخططًا لها.