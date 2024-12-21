من مؤسسي جبهة النصرة : تعيين أسعد الشيباني (زيد العطار) وزيرا للخارجية السورية

أعلنت القيادة الجديدة في سوريا عن تعيين أسعد حسن الشيباني مسؤولا عن حقيقة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، جاء هذا وفقا لما أعلنته وكالة سانا للأنباء، ووفقا لمصادر إعلامية فإن الشيباني من مؤسسي "جبهة النصرة" مع أبو محمد الجولاني.

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وذكرت هذه المصادر الإعلامية أن الشيباني والمعروف بـ"زيد العطار" كان اسما حركيا لرئيس الإدارة السياسية التابعة لهيئة تحرير الشام ، والتي باتت تسيطر على معظم الأراضي السورية كسلطة أمر واقع منذ 9 كانون أول/ديسمبر 2024، وهو مرشح لتولي منصب وزير الخارجية.

ينحدر الشيباني من قرية أبو راسين في الحسكة،واسمه الحقيقي هو أسعد، وهو من مؤسسي جبهة النصرة مع أبو محمد الجولاني، ولديه عدة ألقاب منها أبو عائشة ومنها حسام الشافعي، وجميعها سماء حركية لنفس الشخص وكان يقيم في تركيا حتى 2024.واستلم الشيباني المسؤول الإعلامي لمركزية جبهة النصرة وكان مشرفاً على المراسلات بين الجولاني وأمرائهم الأوائل في داعش والقاعدة.

يشار إلى أن السطات السورية الجديدة أجرت مؤخراً عدداً من التعيينات الهامة في الوظائف الرئيسية، ومن أهمها تعيين قائد الجبهة الشامية، عزام غريب المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.