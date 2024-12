من مؤسسي جبهة النصرة : تعيين أسعد الشيباني (زيد العطار) وزيرا للخارجية السورية

أعلنت القيادة الجديدة في سوريا عن تعيين أسعد حسن الشيباني مسؤولا عن حقيقة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، جاء هذا وفقا لما أعلنته وكالة سانا للأنباء، ووفقا لمصادر إعلامية فإن الشيباني من مؤسسي "جبهة النصرة" مع أبو محمد الجولاني.

