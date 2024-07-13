رئاسة السلطة الفلسطينية تعتبر حماس "شريكا في تحمل المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة"

“إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات وذرائع لتنفيذ جرائمها، ولكنها في الوقت نفسه تستفيد من أي ذريعة تجدها لتبرير هذه الجرائم بحجة أنها تدافع عن نفسها، مما يجعل أي جهة تقدم لها الذرائع شريكا لها”

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في هذه الصورة الأرشيفية الملتقطة في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2006، يظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على اليسار، يومض بعلامة V بينما ينظر محمد دحلان، مسؤول فتح آنذاك، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
في هذه الصورة الأرشيفية الملتقطة في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2006، يظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على اليسار، يومض بعلامة V بينما ينظر محمد دحلان، مسؤول فتح آنذاك، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.AP Photo/Kevin Frayer, Fi

قالت رئاسة السلطة الفلسطينية في بيان، مساء اليوم الجمعة، ردا على محاولة اغتيال محمد الضيف في خان يونس، "ندعو حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا ونزع الذرائع من يد الاحتلال" واتهمت فيه حركة حماس بتقاسم المسؤولية عن استمرار قتل الفلسطينيين في غزة.

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واشار البيان إلى أن“إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات وذرائع لتنفيذ جرائمها، ولكنها في الوقت نفسه تستفيد من أي ذريعة تجدها لتبرير هذه الجرائم بحجة أنها تدافع عن نفسها، مما يجعل أي جهة تقدم لها الذرائع شريكا لها”.

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وتابع "إننا نعتبر تهرب حماس من الوحدة الوطنية وتقديمها الذرائع المجانية لدولة الاحتلال كشريك في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل المعاناة والدمار والقتل يسببه لشعبنا" وأضاف

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