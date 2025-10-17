حماس: سنسلم مخطوفًا آخر خلال ساعة تقريبًا،ومصدر أمني إسرائيلي : العودة متوقعة الساعة 00:30

صرح مصدر أمني إسرائيلي لوكالة رويترز، مساء اليوم الجمعة، بأنه "من المتوقع عودة مدني مختطف الساعة 00:30"، فيما أعلنت حماس رسميًا أنها ستسلم المدني المختطف للصليب الأحمر قريبًا. ويأتي إعلان حماس على خلفية ضغوط يمارسها عليها وسطاء إسرائيليون لإعادة جميع المختطفين والجرحى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بأنه "إذا لم تفِ حركة حماس بالتزاماتها في الاتفاق، فإن الجيش الإسرائيلي قد يستأنف عملياته في القطاع بمجرد أن أعطي الإشارة".

وفي السياق صرح مصدر إسرائيلي مؤخرًا لقناة i24NEWS بأن "حماس تعرف جيدًا أماكن جثث المدنيين المختطفين الآخرين". من ناحية أخرى، زعمت حماس في محادثات مع وسطاء في الأيام الأخيرة "وجود مختطف مدني على عمق سبعة طوابق، وآخرين بالقرب من قنابل غير منفجرة"، وفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل.