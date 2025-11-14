تقرير: من المتوقع أن يوافق ترامب على شراء السعودية لطائرات إف-35

من المتوقع أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اتفاق لشراء السعودية لطائرات إف-35 من الأمريكيين، بجسب ما أكده مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، وتستعد إدارة ترامب حاليًا لزيارة بن سلمان إلى البيت الأبيض الأسبوع الوشيك.

ويكشف تقرير استخباراتي صادر عن البنتاغون، نُشر صباح اليوم الجمعة، في صحيفة نيويورك تايمز، عن مخاوف مسؤولي الأمن الأمريكيين بشأن تنفيذ الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

ووفقًا للوثيقة، يخشى مسؤولو البنتاغون سيناريو قد تستحوذ فيه الصين على التكنولوجيا المتقدمة - في حال إتمام الصفقة بين الولايات المتحدة والسعودية. وأعربت مصادر مطلعة على التفاصيل، عن قلقها بشأن التجسس الصيني، أو شراكتها الأمنية مع السعودية - مما قد يؤدي إلى الإضرار بالتطورات المتقدمة.

كما ذكرنا، تُعد السعودية حاليًا أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية. أشارت مصادر أمريكية إلى أن احتمال شراء الطائرات المقاتلة المتطورة يُعد خطوة أخرى نحو توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين.

الرياض ليست الوحيدة في المنطقة التي تتطلع إلى الطائرة المقاتلة الأمريكية المتطورة. فقد نشر عميخاي شتاين، مراسلنا الدبلوماسي، الليلة الماضية في "الطبعة الرئيسية" مع ميخال رابينوفيتش أن مصادر إسرائيلية تواصلت مؤخرًا مع الولايات المتحدة، طالبةً منها دراسة مسألة بيع طائرات إف-35 لتركيا بعناية. وأوضحوا أنهم لا يريدون إتمام مثل هذه الصفقة، ولا أن تمتلك أنقرة الطائرات المتطورة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي أيضًا. لم تتخذ إدارة ترامب قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة بعد، ولكن يكفي النظر في صفقات الشراء الأخيرة للولايات المتحدة في المنطقة، ويبدو أنه إذا رأى الرئيس الأمريكي أن بلاده يمكن أن تستفيد من ذلك، فسيكون رد فعل أردوغان إيجابيًا. في غضون ذلك، تواصل إسرائيل محاولاتها لمنع الشراء، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المحاولات ستنجح.