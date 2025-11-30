"جمهورية الموز": عشرات المتظاهرين أمام منزل الرئيس احتجاجًا على العفو عن نتنياهو

تظاهر العشرات اليوم (الأحد) أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، بعد ساعات من طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو العفو. وطالبوا الرئيس برفض الطلب، وأقاموا هناك عرضًا بعنوان "جمهورية الموز".

شيكما بريسيلر دعت الرئيس هرتسوغ: "مواطني إسرائيل يعرفون أنك الحلقة الأضعف. لا تسمح بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية جهادية."

كما هو معلوم، في وقت سابق اليوم كشف المعلق للشؤون القانونية في i24NEWS، أفيشاي غرينسيح، أن رئيس الحكومة نتنياهو تقدم بطلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. الطلب يشمل وثيقتين: رسالة مفصلة موقعة من قبل محاميه، ورسالة موقعة من قبل رئيس الحكومة نتنياهو.

من فضلك كتب نتنياهو للرئيس هرتسوغ: "في السنوات الأخيرة ازدادت التوترات والخلافات بين أجزاء الشعب وبين سلطات الدولة المختلفة. أنا على علم بأن الإجراء الجاري بشأن قضيتي أصبح محورًا للجدالات الحادة. أنا أتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتبعات جميع هذه الأحداث".

ولم تتأخر العاصفة في الساحة السياسية. زعيم المعارضة يائير لابيد كتب: "أنا أدعو الرئيس هرتسوغ – لا يمكنك أن تمنحه (نتنياهو) عفواً دون اعتراف بالذنب، وتعبير عن الندم، واعتزال فوري من الحياة السياسية". ورئيس حزب الديمقراطيين، الجنرال المتقاعد يائير غولان، قال: "فقط مذنب يطلب العفو. بعد ثماني سنوات من المحاكمة، عندما لم تنهَر القضايا ضده، يطلب نتنياهو العفو. الصفقة الوحيدة المطروحة هي أن يتولى نتنياهو المسؤولية، ويعترف بالذنب، ويترك السياسة، ويحرر الشعب والدولة – فقط بهذه الطريقة ستتحقق وحدة الشعب".