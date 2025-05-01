د. مهند حافظ اوغلو:"غرفة عمليات مشتركة بين الدروز وإسرائيل وفلول النظام بالتنسيق ما بين حزب الله وغرفة أمنية إسرائيلية"

على خلفية التطورات والأحداث المرتبطة بدروز سوريا، كشف المحلل السياسي د.مهند حافظ أوغلو خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي تقدمه لورين وهبة عن "وجود غرفة عمليات مشتركة بين الأقلية الدرزية في سوريا وإسرائيل ومن بقي من فلول النظام السابق"، لمتابعة المداخلة كاملة في الفيديو.

وتابع اوغلو :"هناك غرفة عمليات مشتركة بين الأقلية الدرزية وإسرائيل ومن بقي من فلول النظام السابق بالتنسيق ما بين حزب الله وبين غرفة أمنية إسرائيلية لتحريك الساحل السوري من جديد وإشعال الدروز في الجنوب السوري" وأشار اوغلو الى أن تركيا والحكومة السورية تعلم عن هذا النشاط، وشدد على أن "حكومة الشرع ليست متطرفة كما تقول إسرائيل".

رابط الحلقة كاملة: