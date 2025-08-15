نواب بريطانيون يدعون لطرد السفيرة الإسرائيلية لدى لندن

قد يعجبك أيضًا -

دعت مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الأحزاب رئيس الوزراء كير ستارمر إلى "طرد سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، فورًا"، مشيرين إلى الالتزامات القانونية للبلاد بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ومنددين بالحملة العسكرية المستمرة في غزة.

في رسالة قادها النائب المستقل عدنان حسين، وشارك في توقيعها نواب من التحالف المستقل، وحزب الخضر، والحزب الوطني الاسكتلندي، والنائبة العمالية ابتسام محمد، يتهم النواب إسرائيل بشن "حملة إبادة جماعية". ويؤمنون بأن "الصمت أو التقاعس في مواجهة الإبادة الجماعية ليس حيادًا، بل تواطؤًا"، ويحثون لندن على اتخاذ موقف حازم.

كما يدعو الموقعون الحكومة البريطانية إلى دعم العقوبات الدولية ضد إسرائيل، ودعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية. وتشغل تسيبي حوتوفلي منصب السفيرة لدى لندن منذ عام 2020.