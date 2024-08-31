قطاع غزة: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في خان يونس ودير البلح

بعد إعلان الأمم المتحدة موافقة إسرائيل على "هدن إنسانية للسماح بتطعيم الصغار في غزة" رغم الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهر، انطلقت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في دير البلح وسط غزة لمدة 4 أيام جنوبي القطاع، اليوم السبت، لمن دون 10 سنوات، بالتعاون مع مؤسسات دولية، وذلك وسط استمرار الحرب الإسرائيليةـبحسب ما أعلنته عنه وزارة الصحة في غزة.

وقال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم مجدي ضهير،"بدأنا حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة"، وأضاف "نسعى من خلال الحملة للوصول إلى أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في جميع محافظات قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها".

فيما ستنطلق غدا الأحد الحملة بشكل تدريجي حيث ستبدأ في وسط غزة ثم تنتقل إلى جنوب القطاع وشماله، على أن تستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة.

وكانت الإمارات، قد أعغلنت في وقت سابق، تقديم خمسة ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن “الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا، ستوفر جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل من غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع”.