لإبرام اتفاق وقف الحرب في غزة: ترمب إلى إسرائيل وقمة دولية مرتقبة في شرم الشيخ

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوجه إلى إسرائيل، صباح الاثنين الوشيك، في زيارة تستمر نحو 4 ساعات، وتشمل اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلات المختطفين الإسرائيليين، إضافة إلى كلمة سيلقيها أمام الكنيست، وفق ما أفادت به "القناة 12" الإسرائيلية.

وذكرت المصادر أن "ترامب سيصل إلى إسرائيل في تمام الساعة 9:20 صباحاً (بالتوقيت المحلي)، ويغادر عند الساعة 1:00 ظهراً، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وعند وصوله، ستُقام مراسم استقبال قصيرة في مطار بن غوريون، قبل أن يتوجه إلى الكنيست، حيث من المقرر أن يُلقي كلمة أمام الجلسة العامة عند الساعة 11:00 صباحاً".

وقبل خطابه، سيلتقي ترامب بنتنياهو في مكتب رئيس الوزراء داخل "الكنيست"، على أن يجتمعا لاحقاً مع عائلات المحتجزين، وفقاً للقناة الإسرائيلية، وسيتجه ترامب، ظهر الاثنين الوشيك، إلى مصر التي تستعد، بحضور قادة عدة الدول، لإقامة احتفالية بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، باعتباره "حدثاً تاريخياً" يتوج الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوسطاء خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في بيانات منفصلة، عن توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوات إلى الرئيس الأميركي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس لـ"المشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة".