تقرير: إيران تنقل العلماء النوويين إلى ملاذ آمن خوفا من ضربات إسرائيلية جديدة

قد يعجبك أيضًا -

نقلت إيران العلماء المشاركين في البرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيراني إلى ملاذ آمن بعد أن قتلت إسرائيل العشرات منهم خلال عملية استمرت 12 يومًا في يونيو/حزيران المنصرم، حيث غادر أكثر من 15 باحثًا ناجيًا، من بين نحو مائة باحث مدرجين على قائمة إسرائيلية، منازلهم المعتادة وأوقفوا أنشطتهم العامة، بما في ذلك التدريس في الجامعات، خوفًا من ضربات جديدة. بحسب ما أفادت به صحيفة "التلغراف" البريطانية

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني كبير قوله إن "هؤلاء العلماء وعائلاتهم نُقلوا إلى فيلات آمنة في طهران وعلى الساحل الشمالي للبلاد. واستُبدل الأكاديميون المعنيون بمعلمين لا صلة لهم بالبرنامج النووي. ويأتي هذا القرار بعد موجة من الاغتيالات التي قضت على جزء كبير من النخبة العلمية الإيرانية في هذا المجال.

ومع ذلك، يعتقد خبراء إسرائيليون أجرت التلغراف مقابلات معهم أن الباحثين الذين طُلب منهم تولي عمل زملائهم الذين تم تصفيتهم ما زالوا "قتلى في وقت ضائع"، على الرغم من تعزيز طهران للحماية.