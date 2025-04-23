د. ايدي كوهين :"رسميا الفلسطينيون أنفسهم في السابع من أكتوبر، قضوا على حلم الدولة الفلسطينية"

على خلفية الخطوات الإسرائيلية الداعمة للمستوطنات والمؤدية الى تقويض حل الدولتين وإجراءات إسرائيلية لإضعاف السلطة الفلسطينية، صرح المحلل السياسي د.ايدي كوهين خلال مشاركته في "المناظرة اليومية" الذي تقدمه لورين وهبي إلى أنه :"رسميا الفلسطينيون أنفسهم في السابع من أكتوبر، قضوا على حلم الدولة الفلسطينية". يمكن مشاهدة تصريحاته في الفيديو المرفق

وقال كوهين إنه "بعد تنفيذهم مجازر السابع من أكتوبر لن يكون هناك رئيس حكومة إسرائيلي واحد سيقبل بالإعتراف بأي دولة فلسطينية ، هم بأنفسهم فككوا دولتهم ، ثانيا ، انسحبنا من غزة وفككنا المستوطنات وقدمنا لهم دولة في غزة بعد فترة وجيزة أطلقوا الصواريخ.. لن يقبل أحد وجود أية فلسطينية، ستقبل فقط بحكم ذاتي مثل ما يوجد في رام الله" وأكد ايدي كوهين "أن السلطة الفلسطينية حليفة لإسرائيل وهناك تنسيق أمني ممتاز، ولا يوجد أحد يريد تفكيكها".

رابط حلقة المناظرة كاملة :