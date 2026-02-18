الإعلامي اليميني الأمريكي تاكر كارلسون يزعم: احتجزت للتحقيق في إسرائيل"

زعم تاكر كارلسون، الإعلامي الأمريكي اليميني المناهض لإسرائيل، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مساء أمس (الأربعاء)، أنه احتُجز للاستجواب في مطار بن غوريون، وسُئل عن موضوع حديثه مع السفير الأمريكي مايك هاكابي. وقال: "تم اقتيادنا أنا ومنتجي إلى غرفة الاستجواب في مطار بن غوريون، وصودرت جوازات سفرنا. أخذ أشخاص عرّفوا أنفسهم بأنهم من أمن المطار جوازات سفرنا، واقتادوا منتجنا الرئيسي إلى غرفة جانبية، ثم طالبوا بمعرفة ما دار بيننا وبين السفير هاكابي".

تطرق السفير هاكابي إلى الموضوع وقال: "كل من يدخل أو يخرج من إسرائيل (أو أي دولة في هذا الشأن) يمر بفحص جوازات السفر ويُسأل بشكل روتيني أسئلة أمنية. حتى أنا عندما أدخل أو أخرج بجواز سفر دبلوماسي وتأشيرة دبلوماسية".

ردّت هيئة المطارات قائلةً: "خلافًا تمامًا لما ورد في التقارير، لم يتم توقيف تاكر كارلسون ومرافقيه أو احتجازهم أو استجوابهم. وُجّهت إليهم وإلى مرافقيه أسئلة روتينية، وفقًا للإجراءات المتبعة التي تُطبّق من حين لآخر على جميع المسافرين."

وأضافت الهيئة: "دار الحديث في صالة كبار الشخصيات، في غرفة منفصلة، ​​حرصًا على خصوصيتهم وتجنّبًا لوقوعه أمام المسافرين الآخرين. لم يقع أي حادث غير عادي، وترفض هيئة المطارات رفضًا قاطعًا أي ادعاءات أخرى بهذا الشأن."