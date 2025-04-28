ترامب عن المحادثات مع إيران: "سنصل إلى اتفاق قريباً، لن نحتاج لإلقاء قنابل"

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم (الاثنين) عن المحادثات النووية مع إيران وأكد أنه يعتقد أنه سيتم توقيع اتفاق "قريبا جدا" وقال الرئيس: "فيما يتعلق بالوضع في إيران، أعتقد أننا نسير على ما يرام. أعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق هناك"، وتابع:" سيحدث هذا. سيحدث قريبًا. سنحصل على شيء ما دون الحاجة إلى إلقاء القنابل في كل مكان".

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يشار إلى أن التلفزيون الإيراني أعلن الجمعة انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان. وذكرت التقارير أن المحادثات جرت في أجواء جدية وأسفرت عن إشارات إيجابية من طهران التي أعربت عن استعدادها للمضي قدما في المفاوضات بشأن مشروعها النووي. وأعلن وزير الخارجية العماني أن المحادثات ستستمر الأسبوع المقبل، حيث من المقرر مبدئيا عقد اجتماع آخر في الثالث من مايو/أيار. وقال إن الأطراف ناقشت في المحادثات التي عقدت يوم السبت المبادئ الأساسية والأهداف الاستراتيجية والمخاوف الفنية.

وعلى خلفية المحادثات، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية إن هناك التزاما "بتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية" كجزء من اتفاق من شأنه أن يمنعهم من الحصول على الأسلحة. وأضاف نتنياهو أن "الاتفاق الناجح هو الاتفاق الذي يحرم إيران من القدرة على تخصيب اليورانيوم".