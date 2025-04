ترامب عن المحادثات مع إيران: "سنصل إلى اتفاق قريباً، لن نحتاج لإلقاء قنابل"

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم (الاثنين) عن المحادثات النووية مع إيران وأكد أنه يعتقد أنه سيتم توقيع اتفاق "قريبا جدا" وقال الرئيس: "فيما يتعلق بالوضع في إيران، أعتقد أننا نسير على ما يرام. أعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق هناك"، وتابع:" سيحدث هذا. سيحدث قريبًا. سنحصل على شيء ما دون الحاجة إلى إلقاء القنابل في كل مكان".

