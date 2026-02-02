على خلفية التهديدات من إيران، نتنياهو يهدد: "من يهاجمنا سيدفع ثمناً لا يُحتمل"

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) إلى التهديدات من جانب إيران، في خطاب له بالهيئة العامة بمناسبة الاحتفال بمرور 77 عامًا على الكنيست. قال نتنياهو: "نحن متأهبون وجاهزون لأي تطور، نتابع ما يجري ومستعدون لكل سيناريو – من يهاجمنا سيتحمل عواقب لا تطاق بالنسبة له".

على خلفية عدم دعوة رئيس المحكمة العليا إلى الفعاليات، قال رئيس الوزراء إنه من الضروري "إعادة التوازن بين السلطات الثلاث". بسبب عدم الدعوة، قاطعت المعارضة خطاب نتنياهو. صعد لابيد لإلقاء كلمة ووبّخ: "هل تريدون أن يؤسس كل واحد هنا دولته الخاصة؟ هل كان الهدف التأكد من أننا لن نأتي؟".

مع افتتاح الجلسة العامة، تطرق رئيس الكنيست إلى عدم دعوة رئيس المحكمة العليا إلى الفعاليات وقال إنه يأسف لأن عميت يرى ذلك كـ"مس شديد بالنظام الديمقراطي". وأضاف: "يؤسفني أكثر أن هؤلاء الأشخاص يقبلون بلامبالاة تحول السلطة القضائية إلى سلطة عُليا تستطيع أن تحاكم وتشرع وتلغي القوانين والقوانين الأساسية، وكأنها ملك مطلق القدرة".

كما ذُكر، بدأت الأحداث في الكنيست هذا الصباح دون رئيس المحكمة العليا يتسحاق عاميت، الذي لم يُدعَ إلى الفعاليات من قبل رئيس الكنيست أوحانا. وقد علّق عمِّت على ذلك مساء أمس وقال إن الحديث يدور عن "انحراف عن تقليد احتفالي عكس قيمة الدولة وطابَع الحدث الوطني".

وقال إنه يأسف لأن هذا العام تقرر التخلي عن مشاركته في الحدث، الذي كان على مر السنين رمزاً للعلاقة بين سلطات الحكم.

كجزء من الفعاليات الاحتفالية، اكتظ أكثر من 2000 زائر، من بينهم جنود وشرطيون وطلاب وناجون من الهولوكوست، بحوالي 40 منطقة نشاط تفاعلية منتشرة في أرجاء المبنى. افتُتح اليوم بعرض شرف احتفالي لحرس الكنيست وبرفع علم الدولة إلى رأس السارية.