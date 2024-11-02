بعد الهجوم الإيراني: الولايات المتحدة تغير منظومة الأسلحة الإقليمية

أعلنت الولايات المتحدة الليلة الماضية (الجمعة) أنها سترسل قاذفات بي-52 وطائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود ومدمرات تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط، في إطار إعادة تنظيم الأصول العسكرية في المنطقة ومن المقرر أن تغادر المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن المنطقة.

وقال بيان البنتاغون إن عمليات النشر ستتم في الأشهر المقبلة، وأنها "ستظهر مرونة تحركات الجيش الأمريكي في جميع أنحاء العالم".

وقال البنتاغون أيضًا: "إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لإلحاق الضرر بالأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت ما لا يقل عن حاملتي طائرات في الشرق الأوسط في العام الماضي - منذ بداية الحرب في غزة. ويأتي التقييم الأخير للقوات الأمريكية في المنطقة بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل وإيران .