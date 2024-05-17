الاعتداء على أب يهودي وابنته من قبل أفراد في محطة قطار بلجيكية بسبب إزالة ملصق مناهض لإسرائيل

أفادت القناة الإسرائيلية (12)أن أبًا يهوديًا وابنته تعرضا لهجوم من قبل أفراد بعد إزالة ملصق مناهض لإسرائيل في محطة قطار في بروج، بلجيكا، اليوم الجمعة.

وتمكن الرجلان من الفرار لفترة وجيزة قبل أن يتم تصوير مهاجم آخر وهو يدفع الأب أمنون (64 عاما) إلى الأرض. وقامت ابنته شيرا (29 عاما) بتصوير المشاجرة. وذكرت القناة الإسرائيلة(12) أن أمنون دخل المستشفى مصابا بكسر في الفك، ويبدو أن العائلة يهودية.

ومن جهته حذر مدير الجمعية اليهودية الأوروبية، مناحيم مارغولين، في بيان له، من أن "الهجوم هو جزء من تصعيد للعنف المعادي للسامية والذي، إذا ترك دون رادع، قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح" ودعا"الشرطة إلى اعتقال المشتبه بهم واتهامهم بارتكاب جرائم كراهية معادية للسامية ومعاقبتهم بشدة" وأضاف"لم يعد الأمر يتعلق فقط بالعنف اللفظي أو البصق، بل يتعلق بالاعتداءات الجسدية الحقيقية التي يمكن أن تنتهي بكارثة”.