صرح مسؤول سياسي لـ i24NEWS أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعطى الضوء الأخضر لفرض السيادة في الضفة الغربية، كما نشر مساء اليوم (الأحد) للمرة الأولى المراسل السياسي في القناة العبرية نداف أليميليخ .

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو متردد في كيفية التصرف، ومن المتوقع أن يتخذ القرار بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد لقائه مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. الخيارات المتاحة هي الاعتراف الكامل أو الاعتراف الجزئي.

في وقت سابق اليوم قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو: "لن تقوم دولة فلسطينية، والرد النهائي لفرض علينا دولة إرهاب في قلب بلادنا سيُعطى بعد عودتي من الولايات المتحدة". جاءت أقواله بعد إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.