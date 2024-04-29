تقرير: إسرائيل اغتالت ضابطا بالحرس الثوري على الأراضي الإيرانية

أفادت قناة "ايران انترناشيونال" التي تبث باللغة الفارسية من العاصمة لندن والمحسوبة على المعارضة الإيرانية مساء اليوم، أن "إسرائيل اغتالت رميا بالرصاص ضابطا بالحرس الثوري في الأراضي الإيرانية" ووفقا للتقرير، الضابط الذي اغتيل كان متورطا "بالاعتداء على مراكز يهودية في ألمانيا" وحتى الآن لا يوجد تفاصيل إضافية عن الاغتيال أو عن الجهة التي تقف من وراءه.

ووقعت محاولة الهجوم التي تطرق لها التقرير في كانون ثاني/ديسمبر الماضي، وتم إحباطها من خلال عملية مشتركة قام بها الموساد والشاباك مع السلطات في الدنمارك، والتي تم خلالها اعتقال سبعة نشطاء مرتبطين بحماس في أوروبا وفقا لتقارير. كما أعتقل ثلاثة من المشتبه بهم في برلين وثلاثة في الدنمارك وواحد في هولندا.

وبحسب تقارير في ألمانيا، فإن المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في برلين لبنانيان ومصري. وداهمت الشرطة المحلية مستودع أسلحة كان المشتبه بهم يعتزمون استخدامه لتنفيذ هجمات على مؤسسات يهودية في المدينة. وتم جمع الأسلحة خلال شهر تشرين أول/أكتوبر بعد هجوم السابع من أكتوبر.

ويشار الى أنه قبل عامين أفادت تقارير ألمانية أن السلطات تشتبه أن الحرس الثوري يقف من وراء ثلاثة محاولات للاعتداء على معابد يهودية في البلاد. هذه الحوادث وقعت جميعها بنفس الليلة في عدة مدن بولاية شمال الراين وستفاليا. وشملت الحوادث إطلاق النار على كنيس يهودي في إيسن، وهي حادثة لم تقع فيها إصابات، وإلقاء زجاجات مولوتوف على مدرسة مجاورة للكنيس في مدينة بوخوم، وخطة لإضرام النار في كنيس يهودي في دورتموند.

وفي أوائل أبريل/نيسان، قُتل قائد الحرس الثوري في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، في دمشق في هجوم نسب إلى إسرائيل. وكان زاهدي أكبر قائد إيراني يُقتل منذ اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق قدس بالحرس الثوري قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير 2020.

وتعهدت طهران بالانتقام لمقتل زاهدي، وفي منتصف الشهر، وفي هجوم غير مسبوق، أطلقت وابلًا كثيفًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على إسرائيل، وأعلن مسؤولون إسرائيليون كبار إن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وبمساعدة حلفاء إسرائيل ، تم اعتراض 99% من الضربات.