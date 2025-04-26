انفجار قوي وغامض في ميناء مدينة بندر عباس جنوب إيران: نوافذ تنفجر في المدن المجاورة | مرفق فيديوهات

سمع دوي انفجار قوي، اليوم (السبت)، في ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران. ولم تذكر وسائل إعلام محلية سبب الانفجار رسميا، لكن قناة "العهد" الشيعية ذكرت أن الانفجار وقع في صهريج لتخزين الوقود. وشعر الناس بانفجار من مسافة بعيدة، ما أدى إلى تحطيم النوافذ في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات في المدن القريبة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 281 شخصا على الأقل أصيبوا. وأعلن التلفزيون الإيراني حالة التأهب في جميع مستشفيات مدينة بندر عباس. ونشرت شبكات غير رسمية تقارير تفيد بأن الانفجار ضرب القاعدة البحرية القريبة من الميناء المدني في بندر عباس.

توثيق: لحظة الانفجار

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توثيق الدمار في المباني المكاتب القريبة من موقع الانفجار

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ويأتي الانفجار في الوقت الذي يتجمع فيه وفد إيراني لعقد الجولة الثالثة من المحادثات النووية مع وفد أمريكي في مسقط عاصمة عُمان. ومن ثم فإن احتمال وقوع هجوم متعمد من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة ضئيل.

وأصدرت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط بيانا بشأن الانفجار، وأكدت أنه لا توجد صلة بين الحادث والمصافي أو خزانات الوقود أو خطوط أنابيب النفط: "المنشآت الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل حاليا دون انقطاع".