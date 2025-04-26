انفجار قوي وغامض في ميناء مدينة بندر عباس جنوب إيران: نوافذ تنفجر في المدن المجاورة | مرفق فيديوهات

أفادت شبكات محلية عن إصابة 281 شخصا على الأقل في مكان الحادث • سبب الانفجار غير معروف، وذكرت إحدى القنوات التلفزيونية أنه وقع في ناقلة وقود.

i24NEWS
i24NEWS
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الانفجار في ميناء مدينة بندر عباس
الانفجار في ميناء مدينة بندر عباس Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law

سمع دوي انفجار قوي، اليوم (السبت)، في ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران. ولم تذكر وسائل إعلام محلية سبب الانفجار رسميا، لكن قناة "العهد" الشيعية ذكرت أن الانفجار وقع في صهريج لتخزين الوقود. وشعر الناس بانفجار من مسافة بعيدة، ما أدى إلى تحطيم النوافذ في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات في المدن القريبة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 281 شخصا على الأقل أصيبوا. وأعلن التلفزيون الإيراني حالة التأهب في جميع مستشفيات مدينة بندر عباس. ونشرت شبكات غير رسمية تقارير تفيد بأن الانفجار ضرب القاعدة البحرية القريبة من الميناء المدني في بندر عباس.

توثيق: لحظة الانفجار

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انفجار غامض في ميناء بمدينة بندر عباس جنوب ايران social networks
Video poster
انفجار غامض في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب ايران social networks
Video poster
انفجار غامض في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب ايران social networks

توثيق الدمار في المباني المكاتب القريبة من موقع الانفجار

Video poster
تحطم زجاج نوافذ جراء انفجار غامض في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب ايران
Video poster
تحطم زجاج نوافذ جراء انفجار غامض في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب ايران social networks

ويأتي الانفجار في الوقت الذي يتجمع فيه وفد إيراني لعقد الجولة الثالثة من المحادثات النووية مع وفد أمريكي في مسقط عاصمة عُمان. ومن ثم فإن احتمال وقوع هجوم متعمد من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة ضئيل.

وأصدرت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط بيانا بشأن الانفجار، وأكدت أنه لا توجد صلة بين الحادث والمصافي أو خزانات الوقود أو خطوط أنابيب النفط: "المنشآت الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل حاليا دون انقطاع".

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