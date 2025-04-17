وزير من حزب بن غفير يصلي ويسجد في الحرم القدسي

دخل عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب "عوتسماه يهوديت" الذي يرأسه ايتمار بن غفير الى الحرم القدسي وقام بالسجود داخل الحرم والصلاة، وذلك وفقا الى بيان صادر عنه مرفق مع صور من الزيارة.

على الرغم من أن السجود في المكان يخالف التعليمات المتبعة في الحرم القدسي، إلا أن تطبيق التعليمات تراجع في العامين الأخيرين، وغالباً ما يقوم الزوار اليهود بذلك دون عائق على الرغم من الحظر.

وقال سوكوت في البيان الصادر عنه أنه "يتواجد في المكان للصلاة في المكان المقدس من أجل عودة المختطفين بأقرب وقت ممكن الى ديارهم، ومن أجل نجاح جنود الجيش الإسرائيلي في كافة الميادين".

Temple Mount Administration

وتطرق سوكوت في بيانه الى زيارات سابقة له في الحرم القدسي وقال إنه "قبل 14 عاما سجد لثانية واحدة فقط، وقام رجال الشرطة باعتقالي وتقديم لائحة اتهام ضدي، واليوم، آتي إلى هنا، من المستحيل وصف هذا الأمر، والدموع تملأ عينيّ. ينحني اليهود، ويصلّون، ويؤدّون الصلوات الخمس هنا، ولا يسمحون للعرب بالاقتراب منّا إطلاقًا، والأوقاف لا تقترب. في ذلك الوقت، كانوا ينظرون، ويسمعون همسًا واحدًا، فينقضّون عليك. وهذا الأمر اليوم معجزة عظيمة".